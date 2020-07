13 punti in 5 partite, 15 gol fatti: così il Milan è rinato

MILANO – La lunga pausa causata dalla pandemia ha rimescolato le carte. Sebbene molti traguardi siano ormai stati quasi tagliati e gli unici obiettivi per cui c’è ancora lotta sono i posti in Europa League e la salvezza, le prime cinque giornate dopo la ripresa della stagione hanno riservato alcune grosse sorprese. La principale è probabilmente il rendimento del Milan: del tutto altalenante prima della sosta, a dir poco pazzesco adesso. Il Diavolo si era fermato a marzo con la sconfitta casalinga per mano del Genoa, registrando l’ennesimo passo falso in un campionato fino a quel momento totalmente deludente. Tuttavia, la pausa ha dato una vera e propria svolta alla stagione rossonera: al rientro la squadra di Pioli ha vinto 4 partite su 5, ottenendo 13 punti e segnando la bellezza di 15 reti (4 con il Lecce, 2 con Roma e Spal, 3 alla Lazio e 4 alla Juventus).

Proprio l’attacco era uno dei punti deboli della squadra che, fino ad inizio marzo, aveva praticamente segnato col contagocce. Ora la fase offensiva pare trasformata e dalla ripresa del campionato sono arrivati sempre almeno due gol in ogni partita. Inoltre, il Milan ha iniziato a vincere anche contro le grandi: nel giro di dieci giorni sono arrivati nove punti contro Roma, Lazio e Juventus. L’unico passo falso è stato il pareggio a Ferrara contro la Spal, seppur in rimonta, ma questa squadra ora sembra davvero consapevole dei propri mezzi ed è in grado di giocarsela con ogni avversario. In queste ultime sette partite il compito è quello di trovare ulteriore continuità, centrando magari il quinto posto in classifica. Ma attenzione perché in casa Milan circolano anche altre pesantissime novità che stanno tenendo i tifosi rossoneri col fiato sospeso. Sono ore di fuoco, incontro decisivo per chiudere: ecco cosa può succedere a breve >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA

QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live