FantaMilan – Ventitreesima giornata: consigliati e sconsigliati

FantaMilan- La guida al fantacalcio in ottica Milan: i consigli della ventitreesima giornata, chi schierare in Bologna-Milan.

Ventitreesima giornata di Serie A, Bologna-Milan: vediamo ora i nostri consigliati e sconsigliati in ottica Fantacalcio.

I consigliati

La sfida contro il Bologna andrà in scena in un insolito posticipo di martedì sera, quindi con la formazione da consegnare entro oggi non è semplicissimo prevedere le scelte di Allegri. Per questa giornata conviene quindi ripartire dalle certezze.

Partiamo da Maignan, uno dei migliori in questa stagione: nonostante si trovi di fronte una squadra dalle spiccate doti offensive, contro il Bologna può ritrovare il clean sheet e, qualora così non fosse, ci aspettiamo comunque un’altra prova da modificatore.

Altra certezza è Modric, che difficilmente delude. Nell’ultima uscita è arrivato anche un assist per De Winter e, con i calci piazzati sempre più incisivi, può ripetersi.

In attacco, invece, nonostante siano alle prese con qualche fastidio fisico, sono da schierare sia Leao che Pulisic. Se a disposizione è davvero difficile lasciarli fuori. Tra i due, tuttavia, quello più quotato per questa giornata è l’americano: entrato dalla panchina nella scorsa sfida, dovrebbe partire dall’inizio martedì e deve ancora sbloccarsi nel 2026. Potrebbe essere la volta buona.

Su Leao ci sono principi di pubalgia e non è al meglio, ma crediamo comunque nelle sue qualità e nella possibilità di incidere anche in condizioni fisiche non perfette. Inoltre, i nove giorni di distanza dall’ultima partita possono solo fargli bene.

Un altro che ci sentiamo di consigliare è Saelemaekers. Nella scorsa sfida con la Roma lo avevamo sconsigliato perché reduce da fastidi fisici e infatti ha faticato. Quella col Bologna sarà un’altra gara da ex e ci sembra difficile che possa sbagliarne due di fila.

Nel limbo mettiamo Rabiot, che è diffidato. Ci aspettiamo possa spendere il giallo per poi saltare la gara col Pisa e presentarsi pulito alle successive, a partire dallo scontro ostico col Como. Rabiot resta uno di quei giocatori che si tende a schierare sempre, ma segnaliamo questa possibilità perché ce la aspettiamo.

Gli sconsigliati

Tra gli sconsigliati inseriamo Nkunku, alle prese con voci di mercato e reduce da una prova non troppo incoraggiante a Roma. Difficilmente partirà titolare e non ci sentiamo di lanciarlo.

Altro sconsigliato di giornata è Fofana: dovrebbe ritrovare la titolarità dopo due panchine, ma il Bologna è una squadra molto fisica. Ci aspettiamo un impegno maggiore in fase difensiva, tanti duelli e un possibile cambio attorno al 60’, viste anche le tante alternative a disposizione di Allegri in mezzo al campo.

Sconsigliamo anche Tomori. Normalmente è una certezza, ma in questa sfida potrebbe soffrire il duello con un giocatore in forma come Rowe, oltre al rischio di non partire titolare. Al momento c’è anche l’ipotesi del ritorno di Pavlovic dal primo minuto, con De Winter braccetto di destra e Tomori inizialmente in panchina.

Infine, resta molto incerto il minutaggio per giocatori come Ricci e Loftus-Cheek: meglio stare alla larga per questa giornata o eventualmente schierarli solo con copertura.