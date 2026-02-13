FantaMilan – Venticinquesima giornata: consigliati e sconsigliati

FantaMilan- La guida al fantacalcio in ottica Milan: i consigli della venticinquesima giornata, chi schierare in Pisa-Milan.

Venticinquesima giornata di Serie A, Pisa–Milan. Vediamo ora i nostri consigliati e sconsigliati in ottica Fantacalcio.

I Consigliati

Altro giro, altra trasferta: la terza consecutiva per il Milan, anche se l’ultima si è giocata 10 giorni fa, dato il rinvio del match in casa contro il Como. Il Milan affronta stasera un Pisa che venderà cara la pelle, come tutte le squadre che puntano a salvarsi. In più, con un allenatore arrivato da poco, Hiljemark, avranno quella motivazione in più. Detto ciò, il Milan è pur sempre il Milan: secondo in classifica e nettamente favorito. Perciò la premessa, come spesso accade in questi casi, è che un giocatore del Milan schierato titolare si faccia fatica a lasciarlo fuori in una gara come questa. In più aggiungiamo che Pisa-Milan, essendo la prima partita della giornata, consentirà ai fantallenatori di attingere alle formazioni ufficiali: vantaggio non da poco.

Partiamo proprio da qui per dire che quei giocatori in ballottaggio, se partono dal primo minuto, vanno messi. Pensiamo ad esempio a Nkunku, Loftus-Cheek e Leao: davanti dovrebbero partire due di questi tre, con Leao leggermente in svantaggio, ma che si può schierare comunque, con la speranza di rivedere presto il vero Leao, dato che è in netta ripresa dal principio di pubalgia.

Per quanto riguarda gli altri due, Nkunku è in un ottimo momento: se parte dal 1’, va messo. E Loftus-Cheek, essendo un centrocampista che viene fatto giocare in attacco, rappresenta un bel bug di cui approfittare.

Ovviamente sempre da mettere le certezze Rabiot e Modric, e Maignan. Il consigliato di giornata in difesa, che potrebbe anche andare a bonus da piazzato, è Pavlovic: ci sentiamo di puntare su di lui.

Scommessa di giornata: Fofana. Tornato titolare a Bologna con una grande prestazione, secondo noi potrebbe confermarsi o quanto meno non sprecherà la continuità che Allegri sembra pronto a concedergli.

Gli Sconsigliati

Per quanto riguarda gli sconsigliati, invece, anche qui ribadiamo: si fa fatica a lasciare fuori dei titolari di un Milan che gioca contro il Pisa. Quindi parliamo di giocatori che inseriamo nel gruppo degli sconsigliati, ma che in realtà sono da tenere fuori solo in presenza di alternative migliori in rosa.

Pensiamo ad esempio a Tomori e Gabbia: ci aspettiamo una partita sporca, con tanti duelli e un Pisa aggressivo. Abbiamo deciso di premiare Pavlovic per una maggiore pericolosità sui piazzati e una spinta superiore. Agli altri due si può pure rinunciare per questa giornata. Lasciamo fuori pure De Winter perché non dovrebbe partire titolare, e stessa cosa per Ricci e Jashari.

Il caso difficile riguarda invece Pulisic: Allegri in conferenza ha detto che ha solo 15-20 minuti nelle gambe. È vero che i 15-20 minuti di un giocatore come Pulisic sono come 180 di un giocatore normale a livello fantacalcistico, ma è anche in ripresa da un infortunio. Visto il poco minutaggio che avrà (e non è nemmeno detto che lo avrà), si può lasciare fuori se avete alternative migliori. Anche se ‘lasciare fuori’ e ‘Pulisic’ stanno male nella stessa frase, in questo momento ci può stare.