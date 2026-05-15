Trentasettesima giornata di Serie A, Genoa-Milan. Vediamo ora i nostri consigliati e sconsigliati in ottica Fantacalcio.

La partita contro il Genoa ha un peso enorme per i rossoneri che, nonostante il momento fortemente negativo, faranno il possibile per ottenere i tre punti. Mister Allegri e la dirigenza hanno addirittura deciso di optare per il ritiro. Ci aspettiamo che stavolta il Milan possa riuscire a spuntarla, anche se, viste le pessime prestazioni delle ultime settimane, non ci aspettiamo certo una prova spumeggiante dal punto di vista del gioco. In ottica Fantacalcio è difficile fidarsi dei calciatori rossoneri, viste le insufficienze fioccate nelle gare contro Sassuolo e Atalanta. Noi abbiamo cercato di inserire tra i consigliati quelli più affidabili, con la speranza che possano trascinare la squadra.

I Consigliati

Tra i consigliati partiamo sicuramente con. Se c’è uno che praticamente non delude mai, anche nelle disfatte più totali, è sicuramente lui. I 5 gol in campionato fin qui parlano da soli: da schierare sempre e comunque.Consigliato ovviamente anche. Nelle ultime è parso un po’ appannato, ma in momenti decisivi e difficili come quello attuale pensiamo che i giocatori con maggiore carisma e personalità possano essere la scelta giusta anche in ottica Fantacalcio. Inoltre può sempre incidere in zona bonus.

Torniamo a consigliare anche Pulisic. Non è detto che possa partire dall’inizio, ma è uno di quelli che, se a disposizione, va schierato, magari con una copertura certa in panchina. Ha due partite per trovare un gol che manca da dicembre e farà di tutto per riuscirci. L’ultimo consigliato è Nkunku. In questo momento va assolutamente messo perché si è dimostrato, nell’ultima gara, il più in forma del Milan. Con l’assenza di Leao partirà senza dubbio lui dall’inizio ed è probabilmente quello con la percentuale più alta di poter incidere. Più volte ha avuto opportunità dal 1' senza sfruttarle, ma ora siamo agli sgoccioli della stagione e sembra ci stia mettendo qualcosa in più. L’ingresso contro l’Atalanta lo ha dimostrato.

La scommessa di giornata è Fullkrug. Non particolarmente convincente nella sua avventura al Milan, ma domenica potrebbe avere una chance dal primo minuto. La sua esperienza rossonera non continuerà nella prossima stagione, ma ha tutta l’intenzione di lasciare un bel ricordo con un gol. Per chi lo ha preso alla riparazione potrebbe essere un’occasione interessante per schierarlo.

Gli Sconsigliati

È vero che la partita, sulla carta, è abbordabile contro un Genoa già salvo e senza particolari obiettivi. Ma visto il momento del Milan, ultimamente di facile non c’è assolutamente nulla. I rossoneri purtroppo possono fare brutte figure contro chiunque in questo momento e per questo qualche giocatore più rischioso o non al meglio della forma tendiamo a sconsigliarlo.

Il primo nome è Bartesaghi. Nell’ultimo mese, complice il momento difficile di tutta la squadra, è calato parecchio. Ed è anche normale vista l’età: per un giovane, alla prima stagione da protagonista in Serie A, può succedere. Ma in ottica Fantacalcio consigliamo di puntare su altri, perché ultimamente è uno di quelli che ha dato meno garanzie.

Anche gli altri difensori del Milan, in generale, sono poco consigliabili in questo momento, visto che la squadra ha perso quella solidità difensiva che aveva caratterizzato la prima parte di stagione. A parte Pavlovic, ovviamente. Sia Gabbia che Tomori, infatti, sono profili su cui preferiremmo dare la precedenza ad altri, se ne avete a disposizione.

Così come a centrocampo, sia Ricci che Jashari non sembrano particolarmente schierabili. Un po’ più appetibile è Fofana, ma anche lui resta un nome rischioso. Da quando si è fermato Modric per infortunio sta facendo parecchia più fatica. In mancanza di alternative si può comunque mettere. Nell’ultima gara è partito dalla panchina, e in passato gli aveva fatto bene, dato che riuscì a ritrovare buone prestazioni una volta tornato titolare. Chissà che non possa ripetersi.