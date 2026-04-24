Trentaquattresima giornata di Serie A, Milan-Juventus. Vediamo ora i nostri consigliati e sconsigliati in ottica Fantacalcio.

In seguito alla vittoria contro il Verona, il Milan è riuscito a ritrovare un po’ di serenità. Il momento negativo era durato fin troppo e le due sconfitte consecutive avevano tagliato le gambe ai ragazzi di Allegri. Ritrovare i tre punti è stato fondamentale per poter affrontare la prossima gara con maggiore tranquillità. Tuttavia, contro la Juventus servirà anche la prestazione, cosa che contro il Verona non si è vista.

I rossoneri si troveranno di fronte una squadra ben allenata e che sta vivendo un ottimo periodo di forma, e non sarà facile spuntarla. Anche al Fantacalcio è il classico caso di quando si affrontano due big: è difficile schierare i giocatori di entrambe le squadre. Occorre capire quali sono i più a rischio e quali invece si possono mettere indipendentemente dall’avversario, ed è quello che cercheremo di fare.

I Consigliati

Tra i consigliati rossoneri, nonostante il momento non brillantissimo e il rischio insufficienza abbastanza alto, non si può fare altro che continuare a schierare siache. Il portoghese ha ritrovato almeno l’assist nella scorsa gara, che gli ha garantito anche una sufficienza in pagella: dopo una serie di brutti voti potrebbe essere un segnale verso il ritorno al gol. Gol che ci aspettiamo prima o poi anche dall’americano: il suo digiuno sta diventando preoccupante, ma vista la qualità del giocatore non si può fare altro che dargli fiducia in attesa che si sblocchi.

Da schierare anche Rabiot da ex: in questa fase di difficoltà degli attaccanti è uno di quelli che stanno tirando la carretta. A Verona è stato il match winner, difficile che possa risolverla ancora lui, ma va messo comunque. Mettiamo anche Pavlovic: dalle sue parti agirà un giocatore pericoloso e bravo nell’uno contro uno come Conceicao, ma il serbo quando è schierato braccetto dà garanzie. In stagione è stato uno di quelli cresciuti di più e, arrivati a cinque giornate dalla fine, abbiamo visto come non tremi davanti a nulla e sia affidabile anche nelle gare difficili. Occhio sempre anche ai possibili bonus.

Scommessa di giornata è invece Saelemaekers. Viene da un periodo in cui è un po’ calato rispetto alla prima parte di stagione. Nell’ultima gara Allegri gli ha addirittura preferito il giovane Athekame, ma contro la Juve dovrebbe riprendersi il posto dal 1’: per uno con le sue qualità può essere l’occasione giusta per tornare ad incidere.

Gli Sconsigliati

Per questa sfida difficile abbiamo selezionato qualche sconsigliato in più rispetto al solito, ma con la solita premessa: quest’anno, quando si parla di Milan, è raro sconsigliare qualcuno in senso assoluto perché con Allegri la squadra ha dimostrato di saper mantenere comunque una certa solidità e difficilmente fioccano le insufficienze. L’unica vera eccezione recente è stata la gara contro l’Udinese, in cui c’è stato un tracollo totale. Contro la Juve ci aspettiamo di nuovo un Milan compatto ed equilibrato, per questo parliamo più di giocatori meno schierabili che sconsigliati veri e propri.

Detto questo, tra i meno appetibili mettiamo Tomori, che se la dovrà vedere con uno dei giocatori più forti del nostro campionato da quella parte: Yildiz. Cliente scomodo per chiunque, quindi, potendo scegliere, meglio tenerlo fuori.

In queste gare tendiamo spesso a sconsigliare uno come Fofana per il fatto che sarà costretto a fare molto lavoro difensivo, ma occhio: partite così possono anche esaltarlo nei duelli con Thuram o McKennie. Per noi resta schierabile, ma probabilmente avrete di meglio.

Altro sconsigliato è Bartesaghi, ultimamente non così lucido. Sta risentendo del momento della squadra e di conseguenza non è una prima scelta per questa giornata.

Sconsigliate anche le punte a disposizione di Allegri che non dovrebbero partire dall’inizio: Fullkrug, Gimenez e Nkunku. Non si sa quanto giocheranno e pesa anche la difficoltà della gara contro una difesa solida come quella della Juve. Tra i tre, al limite, Nkunku può avere qualcosa in più perché dà meno punti di riferimento, ma l’incertezza sul minutaggio abbassa comunque la sua schierabilità.