Milan-Napoli, cosa dicono le quote? Ecco le ultime notizie

Le ultime informazioni circa la partita di questa seta: ecco cosa sottolinea Oddscheker nel dettaglio in vista del match di oggi

Redazione Il Milanista

Secondo atto della saga Milan-Napoli, il primo però di un doppio confronto europeo inedito e che può valere una stagione. A San Siro va in scena l’andata dei quarti di finale di Champions League, 10 giorni dopo la grande vittoria rossonera al Maradona in campionato.

LE QUOTE – Un 4-0 clamoroso, che però non ha influenzato particolarmente i principali siti scommesse, che per il match di domani sera continuano a ritenere favorita – seppur di poco – la squadra di Luciano Spalletti. Il segno 2 vale infatti 2.57 su Netbet e arriva alla quota massima di 2.70 su Betfair. Al contrario, il successo del Milan tocca anche quota 2.85 su LeoVegas, partendo da una base di 2.70. C’è comunque equilibrio, è pur sempre una gara d’andata. Probabilmente anche per questo i bookmaker sono più orientati verso una gara da Under 2.5: quote tra l’1.72 di Starcasinò Bet e l’1.75 di bet365, mentre l’Over 2.5 sfonda quota 2 su diverse lavagne e arriva a 2.20 su LeoVegas. Come fa notare OddsChecker, in controtendenza invece le previsioni sul mercato Goal-No Goal: favorito il primo (tra 1.87 di Betfair e 1.91 di bet365), mentre il No Goal sale a 1.96 su Snai e 1.87 su Planetwin365.

GLI ULTIMI RISULTATI – Il turnover in vista di Napoli e la mente probabilmente già proiettata alla grande notte di mercoledì sono costati al Milan due punti contro l’Empoli in campionato. La lotta per la qualificazione alla prossima Champions è serrata, ma un quarto di finale non può non condizionare la settimana in cui si gioca. Il Milan in Champions arriva da quattro partite senza sconfitta e senza subire gol (tre vittorie e un pareggio, dolce, a Londra). Ma attenzione al Napoli: gli azzurri hanno ritrovato la vittoria a Lecce – per lo scudetto è solo questione di tempo – e in Europa quest’anno sono stati un rullo compressore: Eintracht eliminato con un punteggio complessivo di 5-0, Liverpool e Ajax strapazzate nella fase a gironi.

I PRECEDENTI – Non è il primo euroderby per il Milan, ma per i rossoneri è la prima volta contro il Napoli in Europa. Le due squadre si sono affrontate due volte nei quarti di finale di Coppa Italia, con il Milan qualificato in entrambe le occasioni (nel 1936 e nel 2019), mentre quest’anno il bilancio nei due precedenti è di una vittoria a testa. Ma, come detto, i rossoneri hanno già affrontato squadre italiane in Europa e il bilancio – come segnalato da OddsChecker – è estremamente positivo: cinque vittorie, tre pareggi e una sola sconfitta. In Champions in particolare, si ricordano i due derby contro l’Inter (2003 e 2005) e la finale contro la Juventus (2003). Il Napoli si gioca per la prima volta i quarti di finale di Champions League. Aveva già affrontato un’italiana nei quarti di Coppa Uefa nel 1989: la Juventus, che fu superata nel doppio confronto (0-2, 3-0).