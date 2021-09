Calciomercato Milan – Grande vittoria e annuncio ufficiale: “E’ tutto vero”

1 di 2

Ultime notizie

Annuncio ufficiale

Il Milan torna a vincere in campionato contro il Venezia di Paolo Zanetti. Nonostante le numerose assenze, i rossoneri sono riusciti a conquistare i tre punti e a raggiungere in vetta i cugini nerazzurri. In attesa che domani il Napoli faccia visita alla Sampdoria.

La partita di questa sera ha messo in luce due aspetti. Il primo è che i ricambi di qualità non sono mai troppi, il secondo è che per vincere lo scudetto devi affidarti a calciatori di un certo tipo.

Proprio per questo motivo la dirigenza rossonera continua a lavorare alacremente per dei rinforzi nel prossimo futuro. In queste ore è stato accostato al Milan un grande talento del calcio europeo e ora sarebbe arrivata anche la conferma ufficiale dell'agente del giocatore<<<