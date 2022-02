Calciomercato Milan – Idea suggestiva: uno esce ed uno entra a zero!

Le attività in casa Milan in vista del prossimo calciomercato sono già frenetiche. Maldini e Massara sono in contatto con numerosi agenti, alcuni li hanno anche incontrati presso la sede rossonera.

La dirigenza meneghina vorrebbe bruciare le tappe e fornire al tecnico una squadra quasi al completo già dal ritiro, in modo che Pioli possa lavorare fin da subito con i titolari della prossima stagione. Ma forse è presto per spingersi così in là. Intanto vi riportiamo l'ultima idea del Milan. I rossoneri stanno valutando di portare a Milanello un calciatore di esperienza internazionale e la parte migliore è che arriverebbe a parametro zero<<<