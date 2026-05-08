Secondo quanto riferito questa mattina dal Corriere dello Sport, David Alaba è stato offerto a diversi club dal suo agente Pini Zahavi. Il difensore austriaco è in uscita dal Real Madrid a parametro zero, visto che il contratto con i blancos scadrà il prossimo 30 giugno. Tra le società alle quali sarebbe stato proposto ci sarebbero anche Milan e Juventus, entrambe attente al mercato dei difensori in vista della prossima stagione. Ora toccherà ai due club valutare se approfondire o meno il discorso, anche perché la concorrenza intorno al giocatore non manca.

Occhio al ritorno in Austria: ecco il motivo

Attenzione ad un possibile colpo da paura

Alaba resta infatti un profilo di grande esperienza e duttilità, capace di giocare sia da centrale che da terzino sinistro. Proprio per questo continua ad avere estimatori in diversi campionati. In MLS il suo nome piace parecchio, mentre dall’Arabia Saudita potrebbero arrivare proposte economicamente molto importanti. Da non sottovalutare, poi, l’ipotesi di un ritorno in Austria:Intanto, i rossoneri stanno osservando con grande attenzione diverse occasioni a parametro zero e, secondo quanto riportato da ESPN Deportes, sarebbero ormai vicini a chiudere per Leon Goretzka. Il centrocampista tedesco, in scadenza con il Bayern Monaco a giugno, è considerato un profilo molto gradito a Massimiliano Allegri, che lo vedrebbe come rinforzo ideale per dare peso, esperienza e qualità alla mediana della prossima stagione.

La trattativa non viene ancora data per conclusa, ma dalla Spagna filtra ottimismo. Il Milan sarebbe fiducioso di poter arrivare in tempi brevi a un’intesa con Goretzka, provando così ad anticipare una concorrenza già piuttosto ampia, sia in Italia che all’estero. Un’operazione che, se portata fino in fondo, confermerebbe la volontà del club rossonero di muoversi con decisione sui parametri zero di alto livello.