Calciomercato Milan / Tre colpi da 100 milioni: il piano di Maldini

A poche giornate dalla fine del campionato la lotta al titolo è apertissima. Gli uomini di Pioli dovranno concentrarsi da qui al termine della stagione per regalare ai tifosi il diciannovesimo scudetto della loro storia. Le energie dei rossoneri sono anche focalizzate nel rinforzare la rosa in vista del futuro.

La dirigenza rossonera continua a lavorare sodo in vista del mercato estivo. L'agenda di Maldini e Massara è fitta di nomi e si cominciano a delineare le trattative per la prossima stagione. Profili giovani e di qualità pronti per il presente e per il futuro.