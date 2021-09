Calciomercato Milan – Cambiano i piani, tre nuove idee dalla Serie A

Il Milan lavora sul mercato in vista della prossima sessione invernale. La squadra è infatti ancora da rinforzare e Maldini e Massara sanno che non c’è tempo da perdere. Una zona del campo che sicuramente avrebbe bisogno di rinforzi sarebbe la trequarti. Al momento infatti il solo Brahim Diaz è propriamente un trequartista.

L’ultimo acquisto del mercato rossonero, Junior Messias, ha giocato in realtà in quel ruolo e avrebbe le potenzialità per farlo. Ma di certo preferisce muoversi dalla fascia destra.