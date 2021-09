News Milan – Laudisa avverte i tifosi: “Attenzione alla sessione di gennaio”

Stefano Pioli adesso ha un rosa completa, con la possibilità di poter scegliere almeno due calciatori in ogni ruolo del campo. Una scelta ben precisa quella del club meneghino, perché il Diavolo ha un calendario davvero fitto d'impegni tra campionato, Coppa Italia e il ritorno in Champions League.

Soprattutto gli ultimi giorni di trattative sono stati caratterizzati da numerose piste che, al momento del gong finale, non si sono concretizzate. Ma per una di queste in particolare, potrebbe essersi trattato solo di un arrivederci<<<