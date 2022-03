Calciomercato Milan / Colloqui avviati col Real per due campioni

1 di 2

Contatti avviati per 2 campioni del Real

La lista del mercato estivo del Milan inizia già ad essere ricca di nomi. Da diverso tempo i rossoneri hanno allacciato i rapporti con il Lille per Renato Sanches e Sven Botman, passando per il probabile arrivo di Origi nel reparto offensivo, con Berardi che resta nella testa di Stefano Pioli il preferito per la corsia di destra. Da considerare in entrata anche il rientro dei prestiti di Adli e Pobega, che faranno ritorno a Milanello al termine della stagione.

Insomma, ci si aspetta un calciomercato da vero protagonista per il Milan in estate e le ultime indiscrezioni ci portano dritti a Madrid, sponda Real. Le due squadre sono già legate sul dal contratto in prestito di Brahim Diaz, in prestito ai rossoneri proprio dai Blancos.

Per il trequartista spagnolo il Milan proverà a chiedere uno sconto sul diritto del riscatto ma potrebbe non fermarsi qui. Una clamorosa indiscrezione rivela che Maldini approfitterà dell'incontro con il Real per portare a Milanello due campioni della capolista spagnola<<<