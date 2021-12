Calciomercato Milan | Si sblocca tutto, trovata la formula giusta

Da più parti arrivano informazioni circa un colpo in canna del Milan fin dai primissimi giorni di gennaio. Non si vuole perdere tempo, visto che si è entrati nel momento cruciale del campionato. Bisogna rimanere agganciati alle squadre di testa fino a febbraio, quando ripartiranno le coppe ed i rossoneri saranno avvantaggiati rispetto a tutti gli altri club, non avendo l'impegno infrasettimanale.