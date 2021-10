Calciomercato Milan \ Scaricato! Maldini vorrebbe scommettere su di lui

Il Milan è in formissima e lo ha dimostrato ancora una volta sul campo. La squadra di Pioli supera l'Atalanta di Gasperini e si lancia all'inseguimento dell'infallibile Napoli.

I rossoneri dunque si rialzano al meglio dopo la batosta subita in Champions League dall'Atletico Madrid. A San Siro era apparso chiaro come mancasse ancora qualcosa per ambire definitivamente al parco delle grandi.