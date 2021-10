Mercato Milan – Pioli lo vuole pronto subito, Maldini pensa allo scambio

Straordinari per Brahim Diaz . Il trequartista spagnolo continuerà ad essere centrale nello scacchiere tattico di Stefano Pioli dalla ripartenza del campionato. Il Milan tornerà in campo sabato per affrontare l'Hellas Verona di Igor Tudor, ma a scuotere l'ambiente rossonero sono gli infortuni dell'ultimo periodo.

Ben 14 gli stop tra le fila dei rossoneri in questo inizio di stagione, in tutti i reparti, nessuno escluso. Gli ultimi, quelli di Junior Messias e Maignan cambiano anche i piani della dirigenza rossonera. Intanto però Stefano Pioli si affiderà ancora allo spagnolo nel ruolo di trequartista centrale, senza la possibilità di poter contare sull'ex Crotone, che ha giocato solo 16' nell'ultimo match di Serie A contro l'Atalanta. E Daniel Maldini? Anche lui è fermo ai box.

Una situazione che andrà ad influire sulle prossime gare, sia in campionato, che in Champions League, almeno fino alla prossima sosta per le nazionali, in programma tra un mese. E' inevitabile che anche il mercato della sessione invernale sia condizionato dall'attuale stato delle cose. Pioli vorrebbe un trequartista pronto subito da inserire nelle rotazioni dei titolari, uno che non abbia bisogno di troppo tempo per ambientarsi. A tal proposito rispunta una candidatura che potrebbe avverarsi nella finestra di gennaio<<<