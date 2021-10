Calciomercato Milan – Scambio in Liga? Ecco la proposta dell’Atletico

Vince ancora il Milan di Stefano Pioli e supera addirittura se stesso nel record di punti nelle prime giornate. 8 vittorie e solo un pareggio, tra l'altro allo Juventus Stadium, per un totale di 25 punti su 27 disponibili.

Insomma, l'entusiasmo sicuramente a Milanello c'è e si sente prepotentemente. Peccato che la Champions non stia rispondendo allo stesso modo del campionato. 3 sconfitte in 3 partite mettono già quasi fine infatti all'esperienza rossonera in questa competizione.