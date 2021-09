Mercato Milan – Si accende un’idea di scambio col Napoli: i dettagli

Brahim Diaz sta facendo strabuzzare gli occhi ai tifosi rossoneri. Sta facendo ricredere gli scettici e più in generale sta mostrando a tutti che il lavoro con Stefano Pioli, lungo tutto un anno, sta finalmente dando i suoi frutti. Tornato in estate dal Real Madrid, si è conquistato meritatamente la maglia da titolare.

Numero 10 sulle spalle, quello di Calhanoglu, le sue prestazioni non stanno facendo rimpiangere il turco, anzi. Se il tallone d'Achille dell'ormai nerazzurro è sempre stata la continuità, lo spagnolo invece sembra non avere questo problema. Sette partite giocate tra campionato e Champions League, 4 goal e 1 assist finora messi a referto.

Brahim è uno dei 'frutti' migliori della filosofia di Elliott sul mercato. Quelle che erano belle speranze e possibilità di crescita sono ora talento e certezza. Eppure ci sono dei ma e dei però che vanno calcolati per il futuro. In tal senso Maldini e Massara sono già al lavoro per tutelarsi