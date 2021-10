Calciomercato Milan – Si torna a parlare di uno scambio pesantissimo

Un Milan imbattuto in campionato e in piena corsa per il titolo, si presenta all'appuntamento con la Champions dove non ha ancora assaporato la gioia dei tre punti.

I risultati raggiunti dalla compagine rossonera vanno apprezzati soprattutto in virtù di una serie di forfait ininterrotti in tutti i reparti, con quello avanzato particolarmente falcidiato. E se in una partita decisiva per lo scudetto o per il passaggio del turno in Champions, Pioli dovesse ritrovarsi senza uomini di qualità e rischiasse di compromettere gli obiettivi stagionali? E' un rischio che la società non vuole correre. Ecco perché a gennaio si muoverà sul mercato per aumentare le soluzioni a disposizione del tecnico parmense<<<