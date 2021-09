Calciomercato Milan | Turbo Maldini, contromossa geniale!

Il Milan di Stefano Pioli si sta preparando per la prima vera prova del nove di questo inizio di stagione. Domenica alle ore 18 a San Siro arriva la Lazio di Sarri, appaiata in vetta insieme ai rossoneri.

Non ci sono ancora certezze per nessuno dei due, ma trapela un cauto ottimismo. Nel frattempo in casa Milan si seguono tantissime altre vicende, alcune legate anche al mercato di gennaio, ma non solo. Senza ulteriori indugi partiamo con la consueta raffica rossonera per tutti gli aggiornamenti sulla prima squadra di Milano<<<