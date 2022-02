Mercato Milan – Contrattazioni avanzatissime e pre-accordo possibile

Smaltita la sbornia per il trionfo nel derby, il Milan torna a concentrarsi e a prepararsi per la sfida di Coppa Italia di mercoledì sera contro i biancocelesti di Sarri.

Il Diavolo non trionfa in quella competizione dal lontano 2003. Si tratta di un obiettivo a cui mister Pioli tiene tanto. Ancora bruciano le sconfitte nelle finali del 2016 e del 2018 contro la Vecchia Signora.

Il tecnico rossonero dovrà compiere scelte intelligenti e ragionate di formazione perché la stagione è ancora lunga e domenica c'è un appuntamento da non fallire con la Samp, visto che le altre quattro squadre di vertice si sfidano in due big match molto interessanti. Nella raffica di oggi vi raccontiamo come si sta preparando il Milan alla gara di mercoledì e, ovviamente, tutte le indiscrezioni di mercato più succose<<<