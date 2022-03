Mercato Milan / Colpaccio possibile: “Può arrivare in prestito”

Una prestazione da applausi, una squadra che merita il sostegno incondizionato del proprio pubblico. Nonostante le mille difficoltà fra infortuni e torti arbitrali subiti, il Milan è di nuovo in vetta, dopo aver sconfitto in trasferta il Napoli di Spalletti.

Sugli scudi tanti calciatori rossoneri. Kalulu annienta Osimhen, Bennacer corre per 10 e Giroud nelle sfide importanti non manca mai di timbrare il cartellino. Ci sono tutti gli ingredienti per sognare.