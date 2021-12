Mercato Milan – Una notte da leoni e subito il colpaccio in attacco

Today is the day! Questa sera alle ore 21 lo stadio di San Siro sarà una bolgia che vedrà il Milan opposto alla corazzata Liverpool. C'è profumo di impresa, c'è profumo di storia. Il club rossonero è una delle regine indiscusse della Champions e vuole ritornare fra le 16 migliori d'Europa e poi chissà. Magari con un mercato sopra le righe si potrebbe anche sognare.

Ok, avete ragione, meglio non fare troppi voli pindarici. Un passo alla volta. Intanto battiamo i Reds e speriamo che l'Atletico Madrid venda cara la pelle a Oporto, poi ci perderemo in fantasie più o meno realizzabili.