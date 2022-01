Mercato Milan – Ultima offerta, poi si vira su Mister X | La Raffica

Intanto anche il Milan non se la passa bene. Qualche ora fa è arrivato un comunicato ufficiale del club meneghino su tre nuovi casi di positività (in totale 5): “AC Milan comunica che, in seguito ai controlli fatti sul gruppo squadra, tre giocatori sono risultati positivi al Covid-19. I giocatori stanno bene e seguiranno il periodo di quarantena secondo le disposizioni ricevute dalle autorità sanitarie. Tutta la squadra nella giornata di domani verrà sottoposta a tamponi secondo disposizioni di Ats”.

In virtù di quest'ulteriore tegola, Stefano Pioli dovrà ridisegnare la squadra in vista della gara di oggi alle 18:30 contro la Roma. Nella nostra raffica giornaliera vediamo come schiererà il Diavolo il mister parmense e poi tanto calciomercato per voi. Iniziamo subito<<<