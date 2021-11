Mercato Milan – Tradimento pre derby, “vanno riviste le cifre”

Il derby della Madonnina che attende il Milan domenica sera può già essere a suo modo decisivo per la corsa scudetto. Una vittoria del Diavolo spedirebbe i nerazzurri a -10, distacco non semplice da colmare.

D'altro canto, una vittoria del Biscione, potrebbe rimettere tutto in discussione, con il Napoli che potrebbe approfittare dello scontro diretto fra i due team meneghini.

La stracittadina sarà anche la sfida fra Pioli e Inzaghi. A proposito del tecnico parmense, ci sono alcuni dubbi che dovrà chiarire prima di scendere in campo a San Siro. Nella consueta raffica rossonera di oggi vi raccontiamo com'è la situazione in casa Milan a due giorni da una gara di vitale importanza. Ovviamente non lesineremo sulle ultime indiscrezioni di mercato. Partiamo con la prima news<<<