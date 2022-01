Mercato Milan – Rifiuta super ingaggio per venire a Milano \ La Raffica

Decollerà oppure no il mercato del Milan? Più ci si avvicina alla scadenza (31 gennaio) e più si rischia di rimanere col cerino in mano.

Ma la società rossonera ha davvero la voglia di investire in maniera importante in questa sessione invernale? Qualche dubbio c'è. Magari si sta soltanto aspettando l'occasione last minute, ma dovrà trattarsi di un colpo che possa alzare l'asticella e non preso solo per fare numero.