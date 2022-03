Calciomercato Milan / Super scambio col City? Difficile, ma non impossibile

Contano i giorni, forse le ore. I tifosi del Milan non ce la fanno più ad aspettare. Ancora una settimana prima di poter vedere di nuovo i rossoneri in campo.

Lunedì 4 aprile a San Siro, il Diavolo ospiterà il Bologna per mantenere intatto il primato solitario in classifica. I ragazzi di Pioli conosceranno già i risultati dei big match Atalanta-Napoli e Juventus-Inter. Questo fattore potrebbe dargli un'ulteriore spinta per fare bene.

In attesa di aggiornarvi sulle ultime da Milanello, vi raccontiamo cosa bolle in pentola per quanto concerne il mercato. In questi giorni sono innumerevoli le voci che si rincorrono sui piani ambiziosi di Maldini e Massara. Andiamo a sfogliare insieme le news di giornata<<<