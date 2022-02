Mercato Milan – Riunione segreta e sgarbo del grande ex | La Raffica

Non è la prima volta che il Diavolo viene danneggiato dagli arbitri contro le piccole, ricordiamo anche l'episodio di Serra in Spezia Milan. Non c'è tempo, comunque, per piangere sul latte versato. Si deve pensare subito al derby di Coppa Italia di martedì sera. Proprio in ottica di quell'importante sfida, vi riportiamo gli ultimi aggiornamenti dal quartiere generale rossonero e anche tutte le notizie di mercato che riguardano la Prima Squadra di Milano<<<