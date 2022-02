Mercato Milan – Estate bollente, budget da 100 milioni \ La Raffica

Ve lo avevamo anticipato nei giorni scorsi, il Milan non scherza. Il prossimo calciomercato i meneghini saranno protagonisti di una campagna acquisti molto importante.

La prima missione della squadra di Pioli è quella di centrare la qualificazione in Champions per aumentare la propria potenza economica e poter ambire ai grossi nomi da tempo seguiti da Maldini e Massara. Nella raffica odierna vediamo tutte le ultime novità in ottica mercato del Diavolo<<<