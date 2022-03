Mercato Milan / Primo regalo scudetto: “Si chiude in 15 giorni”

Il Milan vince ancora per 1 a 0, terza volta consecutiva e come contro l'Empoli a segnare il gol del successo è un insospettabile.

Ora il Diavolo si godrà la pausa per le Nazionali con tutto il tempo per prepararsi all'ennesima "finale". Ricordiamo che nel prossimo turno, ci sarà lo scontro diretto fra il Biscione e la Vecchia Signora. Magari una delle altre pretendenti al titolo mollerà. Raffica rossonera odierna dedicata ovviamente al successo in terra sarda, ma anche al calciomercato, che non dorme mai. Andiamo subito a sfogliare le news di oggi<<<