Mercato Milan | Svolta (positiva) Sanches, nome nuovissimo

Abbiamo superato abbondantemente la metà di luglio. Meno di un mese all'inizio del campionato e la rosa a disposizione di Pioli risulta essere ancora incompleta. Da quello che filtra nelle ultime ore, tuttavia, pare che si possano chiudere in rapida sequenza diverse operazioni.

Ormai non si parla più di giorni, ma di ore. La dirigenza del Milan sta forzando la mano su De Ketelaere, ma non solo. E' necessario capire se si possa chiudere l'operazione subito. Il Diavolo non può permettersi di temporeggiare ulteriormente. Nella consueta raffica rossonera vi aggiorniamo sul talento belga e su tutti gli altri obiettivi del club rossonero.Sfogliamo insieme le news di oggi<<<