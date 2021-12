Mercato Milan – Due pazze idee di scambio: “Ti rivoluziona la squadra”

Il Milan si lecca le ferite dopo la sconfitta di domenica sera con il Napoli che apre una piccola crisi per i rossoneri, che hanno collezionato solo 7 punti nelle ultime 5 giornate. Troppo poco per una società che mira alla scudetto.

Intanto si sta avvicinando il mercato di gennaio, dove la dirigenza meneghina dovrà per forza di cose fare la voce grossa sia per necessità che per volontà di costruire una squadra ancora più competitiva. Nella consueta raffica rossonera vi aggiorniamo sulle ultime notizie in tema di calciomercato. Sono spuntate grosse novità<<<