Mercato Milan \ Scambio provocatorio? Un blitz già a gennaio

I tifosi, ovviamente in fermento per la partita contro i lusitani, si godono il primato di una squadra che in campionato non ha quasi mai mostrato punti deboli. Giocando spesso, ricordiamolo, senza 3-4 titolari.

Nel frattempo Maldini e Massara lavorano in vista di gennaio e non solo, per regalare a mister Pioli una squadra che sia ancora più performante. Nonostante le dichiarazioni del tecnico rossonero: "I nerazzurri sono i favoriti per il titolo", in casa Milan cominciano a credere in parecchi alla possibilità di scucire lo scudetto dalle maglie dei cugini. Nella raffica di oggi, come sempre, vi raccontiamo gli ultimi aggiornamenti dal campo, le dichiarazioni e soprattutto tanto mercato. Andiamo subito con la prima news<<<