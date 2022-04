Mercato Milan / Asse sempre più bollente col Real: scambio a sorpresa?

Il Milan potrà godersi il weekend, seguendo le sfide delle rivali in poltrona. Lunedì, a giochi fatti, avrà la possibilità di staccare le avversarie in classifica, vincendo a San Siro contro il Bologna.

A Milanello cominciano a credere seriamente allo scudetto e fanno benissimo! La dirigenza proseguirà nel suo progetto di crescita per riportare il club meneghino nell'Olimpo delle migliori d'Europa. I rossoneri, tuttavia, dovranno anche fare attenzione alle offensive delle altre big per i propri gioielli. Nella raffica odierna vi raccontiamo le ultime indiscrezioni di mercato, che potrebbero stravolgere (in positivo o in negativo) il futuro del Milan<<<