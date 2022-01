Mercato Milan | Sky non ha dubbi: “Proposta ufficiale”

Dopo un inizio di 2022 spumeggiante (vittorie nette su Roma e Venezia), il Milan ha attraversato un periodo complicato. Prima il passaggio del turno a fatica in Coppa Italia contro il Genoa e poi la sconfitta beffa in campionato contro lo Spezia. La Gazzetta dello Sport ha analizzato il momento rossonero, individuando i motivi del momento poco brillante del Diavolo.

In primis le tante assenze dovute a infortuni, Covid e Coppa d'Africa. In secundis il calco di rendimento di alcuni leader, come ad esempio Brahim Diaz. Il terzo motivo riguarda una rosa corta in difesa e a centrocampo (al netto dei vari forfait). Infine c'è da considerare che gennaio è sempre stato un mese critico per mister Pioli.