Mercato Milan | Un gioiello subito, ma il vero regalo arriva a giugno

Ancora poche ore al big match Milan - Napoli che dovrà smentire il periodo non proprio felice delle due squadre. I nerazzurri di Inzaghi ora galoppano in vetta e perdere punti anche stasera vorrebbe dire permettere una mini fuga alla Beneamata.

Pioli, non è una novità, dovrà fare i conti con qualche problema di formazione, ma si affiderà all'estro di alcuni calciatori che spera si riprenderanno la ribalta del campionato. Ci riferiamo in particolare a Brahim Diaz e Junior Messias, che per motivi diversi sono un po' mancati in questo avvio di stagione.