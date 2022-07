Mercato Milan | Così dal nulla, scambio di attaccanti e su De Ketelaere…

Sono ore decisive per il futuro del Milan. Questa settimana dovrà cancellare lo scetticismo che sta serpeggiando fra i tifosi rossoneri in questo momento. Le altre si muovono pesantemente, il Diavolo temporeggia.

Parola d'ordine "chiudere De Ketelaere", ci siamo per la fatidica fumata bianca. Non basterà il talento belga per soddisfare le pretese di Pioli, che vuole una squadra in grado di competere a grandi livelli su più fronti. Nella consueta raffica rossonera vi raccontiamo le ultime novità sul mercato dei meneghini e di alcuni affari a sorpresa che potrebbero materializzarsi in tempi piuttosto brevi (finalmente). Partiamo subito con la prima news<<<