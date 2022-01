Mercato Milan | Pellegatti svela tutto: “Fine gennaio bollente”

Fikayo Tomori è uscito dopo poco più di 20 minuti per un infortunio al ginocchio più grave del previsto. Si è operato venerdì in artroscopia in modo da poter tornare nel giro di un mese.

Purtroppo il difensore inglese salterà sicuramente due big match. Quello del 23 gennaio con la Vecchia Signora e il derby del 6 febbraio. Tomori rischia di saltare in totale ben 6 gare. Un tegola non da poco per Pioli che oltre a Kjaer, per ora deve fare a meno pure di Romagnoli, che ha ancora il Covid. Non solo cattive notizie però, nella raffica rossonera di oggi, andiamo a vedere cosa bolle in pentola in casa del Diavolo. Col solito occhio di riguardo al calciomercato. Partiamo dalla prima news<<<