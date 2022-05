Mercato Milan – Ronaldo, Lukaku, Milinkovic: notizie pesanti o bufale?

Mancano soltanto due partite per poter dare il via ai festeggiamenti. Ma guai ad abbassare la guardia. Contro Atalanta e Sassuolo possono bastare 4 punti per il tricolore matematico, grazie al vantaggio negli scontri diretti con la squadra di Simone Inzaghi.

Concentrazione massima sul campo, quindi, ma le vicende societarie sullo sfondo non possono lasciare indifferenti i tifosi, che sognano un futuro ancora più roseo. In queste settimane, viste le potenzialità economiche dei compratori si sono ipotizzate operazioni in entrata pazzesche. Nella raffica rossonera di oggi andiamo a fare un po' di ordine per quanto riguarda quello che potrebbe essere il prossimo mercato del Diavolo, con gli aggiornamenti anche sulle ultime trattative. Iniziamo subito a sfogliare le varie news<<<