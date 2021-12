Mercato Milan – Pioli ha scelto, ma ci sono due obiettivi a sorpresa

Il Milan si salva nel finale contro l'Udinese grazie al solito guizzo di Ibrahimovic, ma la squadra è apparsa stanca in maniera preoccupante.

Certo gli infortuni concentrati nel reparto avanzato, con Giroud, Rebic e Leao fuori contemporaneamente non hanno aiutato. Tuttavia alcune scelte di Pioli sono sembrate quantomeno discutibili, in particolare a centrocampo. Bakayoko e Bennacer bocciati completamente. Con Tonali e Kessie in campo è stata tutta un'altra storia.