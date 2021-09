Calciomercato Milan – Colpo di scena, obiettivo a sorpresa per gennaio

E' tempo di Nazionali e come spesso accade quando il campionato è fermo, è il calciomercato a tenere occupata la testa dei tifosi.

Il fatidico gong del 31 agosto non ha diminuito la valanga di voci ed indiscrezioni che circolano sui possibili affari di gennaio e non solo.

Il Milan, come al solito, si ritrova invischiato in tante possibili operazioni che potrebbero anche stravolgere la lunga stagione del club meneghino. Partiamo subito con la raffica rossonera, dalla prima all'ultima notizia che abbiamo raccolto per voi<<<