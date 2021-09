Calciomercato Milan | Ore di fuoco: tante notizie e aggiornamenti

Il Milan è atteso fra poche ore da un appuntamento con la storia. Per la seconda giornata di Champions del Gruppo B, a San Siro arriva l' Atletico Madrid del Cholo Simeone, che nella prima uscita ha pareggiato per 0 a 0 con il Porto.

I rossoneri non possono fallire la gara di questa sera alle ore 21, vista la sconfitta all'esordio con il Liverpool. I tifosi del Diavolo si augurano che la squadra dia il meglio di sé, come sta facendo in campionato.