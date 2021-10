Calciomercato Milan | Anche Pioli stregato, c’è l’ok per il grande colpo

Ennesima serata di Champions da dimenticare per il Milan, che si rituffa nel campionato, quest'anno suo palcoscenico ideale.

La qualificazione non è definitivamente tramontata (ricorderete l'Atalanta che si qualificò al turno successivo dopo aver collezionato 0 punti nelle prime tre partite), ma si fa complicatissima. Certo con tutta la squadra al completo, magari, ora la situazione sarebbe stata diversa. A poco serve rimuginare.

I rossoneri tornano ad allenarsi oggi stesso per preparare la trasferta di Bologna. Domenica sera la capolista Napoli fa visita alla Roma, chissà che non possa scapparci l'aiutino da Mourinho. Ma ora, senza perdere altro tempo, partiamo subito con la consueta raffica rossonera con tutti gli aggiornamenti sulle ultime notizie di mercato e non solo<<<