Cari tifosi rossoneri, mettetevi comodi, perché questi ultimi giorni di calciomercato riserveranno ancora grandi sorprese, soprattutto in ottica Milan. Da chiudere non solo i colpi sbandierati sui giornali da giorni, ma anche alcune sorprendenti novità, come l'ultima riguardante l'attacco del Diavolo: partiamo subito con la consueta raffica<<<