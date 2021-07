Eccoci arrivati al galoppo all'ultimo mese di calciomercato o poco più. Il Milan è stata fra le poche squadre italiane ed europee ad animare le trattative, altrimenti bloccate da problemi finanziari e dal solito indice di liquidità. Maldini e Massara si concederanno poche vacanze, anzi, proprio in questi giorni pigeranno sull'acceleratore per chiudere alcuni colpi importanti. Senza ulteriori indugi partiamo per la consueta raffica di aggiornamenti sul mercato del Diavolo<<<