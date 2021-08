Calciomercato Milan \ 15 giorni di fuoco, occasione pazzesca dalla Premier

Come ricordato dal presidente rossonero Paolo Scaroni ai microfoni del Corriere della Sera, "il Milan ha già speso 70 milioni in questa sessione", ma nelle ultime due settimane è necessario darsi da fare per concludere al meglio la campagna acquisti estiva. C'è chi sostiene addirittura che il Diavolo debba chiudere altre 4 operazioni per consegnare una rosa veramente completa a mister Pioli. Nella consueta raffica rossonera vediamo come si è mossa in queste ore la società meneghina<<<