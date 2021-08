Calciomercato Milan | Rush finale, doppio colpo per chiudere in bellezza

Il Milan sorride per la prova convincente messa in campo contro il Panathinaikos, soprattutto per la forma straordinaria mostrata da Olivier Giroud, autore di una doppietta. Lunedì contro la Samp, Stefano Pioli si affiderà di nuovo alla classe del campione francese per scardinare la difesa blucerchiata. Nel frattempo Maldini e Massara lavorano per completare la rosa rossonera, attesa da una stagione ricchissima di impegni. Come sempre andiamo a vedere tutte le notizie di mercato in ottica Milan di queste ultime ore: si parte con la raffica<<<