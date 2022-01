Calciomercato Milan – La chiamata di Guardiola: “Scambio clamoroso”

Mercato bloccato quello del Milan. Non solo le operazioni del club rossonero procedono a rilento, ma anche quelle degli altri club europei. Al Diavolo basterebbe così poco per migliorare una rosa già altamente competitiva.

Le ultime uscite in campionato hanno dimostrato che Pioli può contare su calciatori di valore in ogni reparto, anche fra le seconde linee. Maldini e Massara non si accontenteranno del materiale umano a disposizione. Si cercano altri profili che permettano un ulteriore salto di qualità.