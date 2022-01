Calciomercato Milan – Tanti nomi fatti, a sorpresa può spuntarla lui!

Il Milan vince e convince. Un tre a zero netto ai danni del Venezia che lascia poco spazio alle interpretazioni.

Theo Hernandez e Leao sempre più sugli scudi. Ibra implacabile e un Kalulu sempre più positivo in difesa. Ci sono tanti motivi per essere felici, ma è ora anche di compiere passi importanti per quanto concerne il calciomercato.