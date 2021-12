Calciomercato Milan | Asse bollente Milano-Torino, tutti i possibili affari

Non c'è tempo nemmeno per riprendere fiato. Archiviata ieri sera la 15° giornata di Serie A, siamo già oggi alla vigilia del 16° turno. Sarà proprio il Milan ad aprire le danze sabato alle ore 15 contro la Salernitana a San Siro.

Il Diavolo dovrà arrivare alla fine dell'anno, facendo i conti con tantissimi infortuni. Ultimo quello gravissimo di Kjaer. Per fortuna fra un mese si aprirà la finestra invernale di calciomercato ed il club rossonero sarebbe intenzionato a muoversi in maniera pesante. Sia per necessità che per ambizione.